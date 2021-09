Bei Binz Automotive in Plauen läuft am Freitag das 100. für das Technische Hilfswerk (THW) umgebaute Fahrzeug vom Band. Insgesamt umfasst der Großauftrag knapp 180 Fahrzeuge. Team-Leiter Stefan Hertling ist mit der Umsetzung bisher zufrieden. "Wir haben uns relativ schnell umgestellt. Die Mitarbeiter haben in der Vergangenheit schon gezeigt, wie flexibel sie sind", sagt er.

Die Fahrzeuge werden in Plauen zerlegt und beim Umbau mit allem ausgestattet, was das THW benötigt. "Die Fahrzeuge werden komplett bestückt, sodass das THW praktisch von der Auslieferung direkt zum Einsatzort fahren könnte", so Hertling. Ende des Jahres sollen alle Fahrzeuge an das THW ausgeliefert sein. Seit einem halben Jahr werden im ehemaligen MAN Bus Modification Center Spezialfahrzeuge für den Rettungsdienst oder das Technische Hilfswerk ausgestattet. Aktuell sind am Standort Plauen knapp 100 Mitarbeitende beschäftigt.