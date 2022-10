Am Sonnabend feiert der Tierpark im vogtländischen Klingenthal sein traditionelles Herbstfest. Tierpark-Chef Tino Richter und sein kleines Team bereiten alles vor. "Es ist ein ruhiges Fest mit Lagerfeuer, an dem man Stockbrot backen kann, mit bunten Lampen im Tierpark... Da hoffen wir, das viele Gäste kommen."

Das neue Info-Haus im Tierpark Klingenthal wird am Sonnabend eröffnet. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Gleichzeitig wird an diesem Tag das neue Info-Haus im Tierpark eröffnet, das neben einer Ausstellung auch Bildungsangebote für Kinder ermöglichen soll.

Das Info-Haus im Tierpark Klingenthal Im Tierpark Klingenthal ist ein Infohaus gebaut worden. In der Blockhütte, die zum größten Teil durch Sponsoren finanziert worden ist, soll eine Ausstellung untergebracht werden. Ein Prunkstück ist bereits zu sehen: das Präparat der letzten im Tierpark lebenden Bärin Ulla, die 2019 gestorben ist. Außerdem sollen hier erlebnispädagogische Angebote gemacht werden. Es gibt dazu bereits Kooperationen mit einem Hort und einer Grundschule. Hier soll zum Thema Tier- und Umweltschutz informiert werden.

Doch möglicherweise könnte es das letzte Fest sein, denn dem Klingenthaler Tierpark mit seinen rund 250 Tieren droht das Aus. Die aktuell auf breiter Front explodierenden Kosten haben ein Loch in die Kasse des Betreibervereins gerissen.

Steigende Kosten beim Futter, beim Personal und nicht zuletzt bei der Energie stellen den Tierparkverein vor nahezu unlösbare Probleme, sagt Richter. "Die Abschläge plus gestiegene Mindestlöhne bedeuten im kommenden Jahr einen Mehraufwand von gut 41.000 Euro."

Das sei nicht zu stemmen. Gespart werde schon seit Monaten an allen Ecken und Enden. Das Personal sei reduziert und die Eintrittspreise moderat erhöht worden. "Nicht zuletzt haben wir mit mehr als 70 Tierpatenschaften zusätzliches Geld akquiriert. "Viel mehr geht leider Gottes nicht." Sein letzter Ausweg war ein Hilferuf an die Stadt als Eigentümer des Tierparks.

Gerhard Nöbel, derzeit amtierender Oberbürgermeister, sieht die Kommune auch in der Pflicht. "Wir standen und stehen bisher immer zum Tierpark. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Es ist nun mal ein Zuschauermagnet und so viele touristische Einrichtungen haben wir nicht in der Stadt."