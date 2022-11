Der Tierpark Klingenthal ist vorerst gerettet. Der Stadtrat hat am Dienstagabend einstimmig eine Soforthilfe in Höhe von 25.000 Euro beschlossen. Damit komme man über den Winter, so der Chef des Tierpark-Vereins, Tino Richter. Gleichzeitig laufen Verhandlungen über einen höheren Zuschuss für die Einrichtung im nächsten Jahr.