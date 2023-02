Hilfsorganisation Tiertafel in Plauen will bedürftige Tierbesitzer unterstützen

Strom, Gas, Lebensmittel – überall ist das Leben in den letzten Monaten teurer geworden. Viele Leute müssen deshalb im Alltag jeden Euro zweimal umdrehen. Die finanzielle Not der Menschen trifft inzwischen auch verstärkt deren Haustiere. Hier will zukünftig ein neuer Verein aus Plauen aktiv helfen: Die "Tiertafel Vogtland" hat sich am Wochenende gegründet.