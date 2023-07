Am Sonnabend hat die Polizei eine tote Frau in einer Wohnung in Plauen gefunden. Wie ein Sprecher mitteilte, wurde die Rettungsleitstelle am Nachmittag informiert. Die Beamten fanden die 37-Jährige mit Stichverletzungen in der Wohnung ihres Ex-Partners und Noch-Ehemanns.