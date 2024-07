Bei einer Auseinandersetzung in einer Asylunterkunft in Plauen ist am Montagmittag ein Mann getötet worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN bestätigte, war in der Unterkunft ein Streit zwischen drei Männern ausgebrochen. Dabei sei ein 46 Jahre alter Bewohner mit einem spitzen Gegenstand auf die anderen beiden losgegangen. Ein 36 Jahre alter Mann wurde bei dem Angriff getötet, ein 40-Jähriger leicht verletzt.