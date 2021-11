Während in Sachsen Impfwillige häufig stundenlang in der Kälte vor Impfstellen ausharren und viele mangels Kapazität weggeschickt werden, berichten "Impftouristen" von kurzen Wartezeiten jenseits der Landesgrenze. So konnten sich etwa am Sonntag in der Hofer Freiheitshalle von 8 bis 20 Uhr Impfwillige ihre Spritze abholen. Allein an diesem Tag seien mehr als 2.000 Menschen geimpft worden, sagte Schulze. Am Sonnabend wären dort etwa 1.700 Menschen geimpft worden. Eine vorherige Terminvereinbarung sei dazu nicht nötig. Im Landkreis Hof können sich Impfwillige neben dem Impfzentrum in Helmbrechts auch bei Aktionen andernorts immunisieren lassen. In der Hofer Freiheitshalle sind am Mittwochnachmittag und am Wochenende die nächsten Impfangebote geplant.

Allein in der Hofer Freiheitshalle erhielten an einem Wochenende 3.700 Menschen eine Corona-Schutzimpfung. Bildrechte: Colourbox.de