Die Städte Reichenbach und Netzschkau wollen mit der Göltzschtalbrücke noch mehr Touristen in die Region locken. Dazu haben beide Städte ein Berliner Beratungsunternehmen beauftragt, ein Tourismuskonzept zu erstellen. Am Donnerstag wurden bei einem Treffen vor Ort die ersten Ideen dafür gesammelt. Dabei hat das Berliner Büros drei Schwerpunkte im Blick, die in Zukunft angegangen werden müssen.