Was bedeutet der Totensonntag? - In diesem Jahr fällt der Totensonntag auf den 21. November. Er wird jedes Jahr am letzten Sonntag vor dem 1. Advent begangen und ist der letzte Sonntag des Kirchenjahres.

- Die Ursprünge dieses Gedenktages gehen auf die Reformationszeit zurück.

- Viele Menschen gehen an diesem Tag auf Friedhöfe und erinnern sich an ihre Verstorbenen.

- Die Bezeichnung "Totensonntag" gilt aus kirchlicher Sicht als umgangssprachlich. Die evangelische Kirche nennt den Tag oft "Ewigkeitssonntag". Sie betont damit am Trauertag den Gedanken der Auferstehung und des ewigen Lebens.



Quelle: Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)