Die Verbraucherzentrale Auerbach warnt vor dubiosen Handy-Kurznachrichten, zum Beispiel von Europol. Den Empfängern wird per SMS vorgeworfen, Bilder mit unmoralischem Inhalt ungerechtfertigt benutzt zu haben. Sie sollen innerhalb von 72 Stunden per E-Mail Stellung zu den Vorwürfen nehmen. Es wird mir einer gerichtlichen Vorladung gedroht. "Unverschämt ist auch die angedrohte Strafe von fünf Jahren Gefängnis und einer Geldbuße in Höhe von 75.000 Euro", sagt die Leiterin der Verbraucherzentrale in Auerbach, Heike Teubner.