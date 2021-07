Auf der Autobahn 72 hat sich am Freitagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Aus bisher ungeklärter Ursache sind zwischen Treuen und Plauen-Ost zwei Lkw miteinander kollidiert. Wie ein Polizeisprecher der Polizeidirektion Zwickau auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein Insasse leicht verletzt.



Die A72 ist seit 20 Uhr in Richtung Hof voll gesperrt. Es gibt Stau. Die Abschleppdienste sind dem Sprecher zufolge inzwischen angefordert. Wann die Autobahn wieder frei ist, ist noch unklar. "Das wird sich noch eine Weile hinziehen", so der Sprecher.

Eines der Fahrzeuge hat sich quer gestellt und blockiert die gesamte Fahrbahn. Bildrechte: News5