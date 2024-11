Ein junger Autofahrer ist am Donnerstagabend in Auerbach im Vogtland bei einem Unfall gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 18-Jährige in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Er sei noch am Unfallort seinen seinen Verletzungen erlegen.