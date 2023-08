In Klingenthal im Vogtland ist bei einem Unfall am Freitagabend ein Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, kam der Mann in einer Kurve von der Straße ab und krachte in rund zwei Metern Höhe in eine Hauswand. Der Fahrer sei in ein Krankenhaus gebracht worden.