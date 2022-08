Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos sind am Donnerstag bei Oelsnitz im Vogtland zwei Frauen schwer verletzt worden. Die 49 Jahre alte Fahrerin habe beim Abbiegen von der S311 auf die Bundesstraße 92 in Richtung Plauen die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos missachtet, teilte die Polizei in der Nacht zum Freitag mit.