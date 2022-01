Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Zug im Vogtland ist am Montagmorgen eine 37 Jahre alte Frau verletzt worden. Nach Angaben der Bundespolizei ereignete sich der Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Irfersgrün, einem Ortsteil der Stadt Lengenfeld. Die Autofahrerin habe demnach ihr Fahrzeug wegen Straßenglätte vor den Gleisen nicht rechtzeitig anhalten können. Das Auto prallte gegen den Zug, wurde zur Seite geschleudert und landete auf dem Dach. Die verletzte Autofahrerin konnte sich selbst aus ihrem Auto befreien und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die eingleisige Bahnstrecke Zwickau-Falkenstein musste nach dem Unfall bis kurz nach 13 Uhr gesperrt werden. Für Bahnreisende wurde in dieser Zeit Schienenersatzverkehr eingerichtet.