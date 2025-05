Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht im vogtländischen Reichenbach. Am Montag war ein 13 Jahre alter Junge von einem Auto angefahren wurden. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Der Unfall ereignete sich gegen 14:30 Uhr im Bereich Klinkhardtstraße/B94.

Laut Polizei wartete das Kind mit seinem Fahrrad am Straßenrand auf Höhe der Verkehrsinsel auf eine Gelegenheit, die Straße zu überqueren. Ein schwarzer VW Polo mit ukrainischem Kennzeichen hielt nach bisherigen Erkenntnissen an. Der etwa 20 Jahre alte Mann am Steuer habe dem Jungen signalisiert, dass er die Straße überqueren könne. Der Fahrer soll einen schwarzen Kapuzenpullover getragen haben. Als der Junge dabei war, sein Fahrrad über die Straße zu schieben, fuhr der Autofahrer plötzlich los und erfasste ihn.