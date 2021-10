Bei einem Kletterunfall im Vogtland ist am Freitag ein 63 Jahre alter Mann aus Chemnitz ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seiner Familie in einem Klettergebiet in der Nähe von Plauen unterwegs. Er sei von einem Felsen 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Erst am vergangenen Wochenende war in Neustadt im Vogtland eine 29-Jährige beim Klettern von einem Felsen abgestürzt und hatte sich einen Arm gebrochen.