In der Nacht zum Sonntag ist eine 24 Jahre alte Autofahrerin zwischen Oelsnitz und der S255 in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden. Darüber informierte die Polizeidirektion Chemnitz. Demnach war die Frau gegen 1 Uhr in Fahrtrichtung Zschocken unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie laut Polizei in einer lang gezogenen Linkskurve etwa einen Kilometer nach dem Ortseingang Waldesruh nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. An einer sich dem Straßengraben anschließenden Feldwegeinfahrt hob das Auto ab und flog etwa 30 Meter durch die Luft. Währenddessen kollidierte das Fahrzeug in fast fünf Metern Höhe mit einem Baum und schlug schließlich auf dem an die Straße angrenzenden Feld auf.