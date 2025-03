Am Dienstag ist erneut ein Auto in das Schaufenster der Bäckerei Müller im Plauener Westend gekracht. Trotzdem will das Geschäft schon am Donnerstag wieder öffnen, wie Juniorchefin Kristin Müller MDR SACHSEN bestätigte. Die zerstörte Schaufensterscheibe sei zunächst provisorisch verschlossen worden, um den Betrieb schnellstmöglich fortsetzen zu können.