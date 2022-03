"Wir werden Bäume rausschneiden, um dann Baufreiheit zu haben", erzählt Böhm. "Den Überblick habe ich schon, was wie beschädigt ist und was wir bauen müssen."

"Der Extremparcours, den können wir nicht mehr bauen", erzählt Böhm. Die Elemente seien nicht mehr vorhanden, da sie durch umfallende Bäume zerstört wurden. "Das ist ein kleiner Parcours, bei dem schmerzhaft ist, dass er fehlen wird", so Böhm.

Die Konzentration liegt jetzt auf dem restlichen Areal, das vom Sturm nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. So könne zum Beispiel der Fitnessparcours repariert werden. "Die Elemente, die jetzt beschädigt sind, werden wir alle rausnehmen, neue Seile spannen und dann hier alles wieder aufbauen", sagt Böhm.