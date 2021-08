Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter ausgegeben. Am Nachmittag könnten mehrere Regionen in Süd- und Südwestsachsen betroffen sein. Es könnten starke Gewitter der Stufe 2 (von 4) auftreten, warnen die Meteorologen. Platzregen könnte zeitweise den Verkehr behindern. Am Nachmittag und Abend können vor allem vom Vogtland bis zum Osterzgebirge einzelne Gewitter mit Starkregen um 15 lLiter je Quadratmeter in einer Stunde niedergehen.