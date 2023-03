Die Negativzinsen, die von der Sparkasse Vogtland ab 2020 auf Spareinlagen für Girokonten erhoben wurden, waren gesetzeskonform. Das hat das Oberlandesgericht Dresden am Donnerstag in zweiter Instanz entschieden. Die Verbraucherzentrale Sachsen hatte gegen dieses sogenannte Verwahrentgelt geklagt.

Die Sparkasse Vogtland hatte ab Februar 2020 bei allen neuen Privatgirokonten und auch bei einem Kontomodellwechsel ein Verwahrentgelt in Höhe von jährlich 0,7 Prozent ab einer Einlage von mehr als 5.000 Euro verlangt. In dieser Zeit hatte die Europäische Zentralbank (EZB) von den Geldinstituten ebenfalls Negativzinsen für deren Einlagen gefordert, die damit an die Sparer weitergegeben wurden. Die Sparkassse Vogtland nahm die Strafzinsen 2022 wieder zurück.