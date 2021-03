Am Mittwoch beginnt vor dem Sächsischen Oberlandesgericht in Dresden die Verhandlung zur Musterfeststellungsklage der Verbraucherschützer gegen die Sparkasse Vogtland. Konkret wollen die Verbraucherschützer feststellen lassen, ob das Bankinstitut bei bestimmten Prämiensparverträgen zu wenig Zinsen gezahlt hat. Konkret geht es dabei um Geldanlagen der "Prämiensparverträge flexibel".

Der Musterfeststellungsklage haben sich bisher etwa 1.000 Sparer aus dem Vogtlandkreis angeschlossen, teilte die Verbraucherschutzzentrale Auerbach mit. Sie hatten sich in den vergangenen sieben Monaten in das Klageregister beim Bundesamt für Justiz eingetragen. Betroffene haben dafür noch bis zum 30. März 2021, 24.00 Uhr Zeit. Dann wird das Klageregister geschlossen.

Heike Teubner von der Verbraucherzentrale in Auerbach sagte MDR SACHSEN, die Verbraucherschützer seien der Auffassung, dass die Zinsanpassung für die variablen Sparverträge nicht korrekt erfolgt sei. "Hier geht es um Rückerstattungsbeträge zwischen 300 und 14.000 Euro pro Person." Das hätten Berechnungen in Form von Gutachten ergeben. "Wir sind sehr gespannt, wie das Gericht in unserem Fall entscheiden wird."