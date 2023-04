Innerhalb kürzester Zeit hatten sich 20 Haushalte wegen einer neuen Betrugsmasche an die Verbraucherzentrale Auerbach gewandt, wie die Leiterin der Beratungsstelle, Heike Teubner, am Freitag MDR SACHSEN sagte. Eine ungewöhnlich hohe Zahl. Die Dunkelziffer dürfte dennoch deutlich höher liegen. Die Betroffenen erhielten ein Schreiben von einer angeblichen "Energieverwaltung" aus Köln. Mit einem Siegel des TÜV Rheinland sowie der Bezeichnung "Beitragsservice Deutschland" versuchen bislang Unbekannte, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Im Schreiben ist die Rede von einem Energiekostenbeitrag, der zu entrichten wäre, und der nur deshalb mit 79,84 Euro so günstig sei, da der Betroffene einen "umsichtigen Energieverbrauch" aufweisen würde. Die Verbraucherzentrale Auerbach warnt davor, dieser Aufforderung Folge zu leisten. "Niemand ist verpflichtet, einen solchen Energiekostenbeitrag zu zahlen, zumal es einen solchen als Umlage gar nicht gibt", erklärt die Leiterin der Verbraucherzentrale in Auerbach.

Offensichtlich ziele das Schreiben darauf ab, die aktuellen Diskussionen rund um den Austausch von Ölheizungen, die Umsetzung der Energiepreisbremse und die damit verbundenen Unsicherheiten rund um die gesamte Energiekrise auszunutzen. Generell sollten Verbraucher und Verbraucherinnen keine Zahlungen an unbekannte Dritte leisten, wenn keine Leistungen bezogen wurden oder die Inhalte der Verträge unklar sind. Es sei davon auszugehen, dass das Schreiben auch außerhalb des Vogtlandkreises versendet wird, so wisse Teubner auch von Fällen in Hoyerswerda und andernorts in Deutschland. Sie gehe von mehreren Hundert Fällen in Sachsen aus.