"Wir wollen jetzt nicht mehr in kleinen Reparaturen denken, sondern das Haus soll saniert werden", erzählt Melitzki. "Es soll einen Nutzen bekommen mit diesem Herbergenhaus-Projekt, so dass wir Unterkunft anbieten. Eine Seite ist angedacht als Cafe, so dass man diesen Ort wiederbeleben kann."