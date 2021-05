Es würden derzeit in Sachsen 16 Augenärzte ausgebildet und die, die fertig sind, ziehe es an große Unikliniken, wo sie operieren können, so der Kommunalpolitiker. Wenige hätten Interesse, eine Praxis auf dem Land zu übernehmen. Die Vogtland-Ausgabe der Tageszeitung "Freie Presse" hatte Ende vergangenen Jahres berichtet, im Vogtlandkreis seien gemessen am Bedarfsplan der Kassenärztlichen Vereinigung 5,5 Augenarzt-Stellen unbesetzt. Laut dem Bericht sei Patientinnen und Patienten geraten worden, sich in Leipzig, Dresden oder im bayerischen Hof einen Augenarzt-Termin zu besorgen. Fachärzte in der Region hätten lange Wartezeiten.