Die gut 100 Mitarbeitenden der neuen Binz Automotive Sachsen in Plauen haben am Donnerstag ihre neuen Produkte kennengerlernt. Bei einer Betriebsversammlung wurde der Belegschaft auch der Fahrplan für die nächsten Wochen und Monate vorgestellt. Geschäftsführerin Catrin Wilhelm sagte: "Wir werden einen Produktionsprozess aufbauen, der wird dem vorherigen sehr ähnlich sein. Dann heißt es, dass die Arbeitsbereiche sowohl in Thüringen als auch in Sachsen vernetzt werden."