Plauen hat die 10. Spitzenprinzessin gekürt

Plauener Spitzenprinzessin Die erste Spitzenprinzessin wurde in Plauen 1996 gekürt. Seitdem trugen sieben junge Frauen den Titel. Die Amtszeit der 9. Spitzenprinzessin Barbara Riss dauerte von 2017 bis 2021. Sie repräsentierte die Spitzenstadt bei vielen öffentlichen Anlässen. Ihre Nachfolgerin, die zehnte Spitzenprinzessin Maxi Schulz, ist am 18. Juli 2021 in Plauen gewählt worden. Quelle: Stadt Plauen