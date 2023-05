Viele Kommunen stünden vor dem Problem, dass in den 1990er-Jahren mehr Wanderwege angelegt wurden, als nun gepflegt werden könnten. "Das betrifft etwa Schilder oder Markierungen. Wanderer sehen schnell, wo ein Wanderwart aktiv ist und wo eine Kommune das Thema auf dem Schirm hat", sagt Rakow. Er selbst ist in Mittelsachsen aktiver Wanderwart und mitverantwortlich für 80 Kilometer Wanderwege.

Das Erzgebirge gehört zu einer klassischen Wanderregion im Freistaat. Hier freuen sich die Koordinatoren über zunehmendes Interesse am Ehrenamt des Wanderwartes. "Wandern liegt im Trend. Es gelingt ganz gut, Nachfolger für die Reviere zu finden", sagt Matthias Lißke, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH des Landkreises in Annaberg-Buchholz. Tausende Schilder und Hunderte Schutzhütten leiten durch die tiefen, erzgebirgischen Wälder. Um die Menge zu bewältigen, wurde in den vergangenen Jahren ein sogenanntes Kernwegenetz definiert, so Lißke. "Wir konzentrieren uns bei der Pflege zuerst auf die Wege, die für die Nutzer am attraktivsten sind."