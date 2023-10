Laut Gewerkschaft IG Metall will der Mutterkonzern in Baden-Wüttemberg den Betrieb verkaufen. "Unsere Befürchtungen haben sich leider bewahrheitet", erklärte der Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Zwickau, Benjamin Zabel. "Zahoransky will so schnell wie möglich ohne tarifliche Vereinbarungen mit der IG Metall den Betrieb verkaufen. Damit droht die Kündigung der Tarifverträge, weitere arbeitsrechtlichen Konsequenzen und im schlimmsten Fall sogar der Arbeitsplatzverlust für die Beschäftigten." Auch die von der Belegschaft geforderte Transparenz zu dem Geschäftsmodell des neuen Eigentümers werde von Zahoransky nicht gewährt, so der Gewerkschafter.