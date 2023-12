Für Schlager-Star Stephanie Hertel passen das Moosmännl und das Weihnachtsfest gut zusammen, denn: "mit beiden ist Hoffnung verbunden", sagte die gebürtige Vogtländerin MDR SACHSEN. Das Märchen vom Moosmann und seiner Frau gehöre zum Vogtland wie der Schwibbogen, der in allen Fenstern in der Weihnachtszeit die Häuser zum Strahlen bringe. "Mein Opa hat selbst Schwibbögen gebaut. Ich habe auch einen bekommen, der jedes Jahr mein Wohnzimmerfenster im Chiemgau ziert. Ebenso ein Moosmännchen in Form eines Räuchermännchens, das in der Weihnachtszeit genüsslich sein Pfeifchen rauchen darf. Er steht neben all den andere Raachermännern (es sind sieben an der Zahl) und den Engelchen, Nussknackern und der großen Pyramide, die meine Weihnachtsstube zieren."