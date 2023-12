Der Volksglaube habe nicht direkt mit der christlichen Tradition zu tun, meint der Bürgermeister der Gemeinde Grünberg, Ralf Kretzschmann. Sein Ort wird auch Moosmanngemeinde genannt. Das Moosmännl wird dort touristisch vermarktet. Es gibt einen gleichnamigen Pfad, in Falkenstein eine Ausstellung und die Gestalt auch als übermannsgroße Holzfigur. Die wird zu Beginn des Advents aufgestellt und bleibt bis Februar mitten in Grünberg stehen.



"Die Tradition der Moosmännl wird hauptsächlich in den Familien gepflegt. Das war schon immer so und ist recht lebendig", erinnert sich der 65 Jahre alte Bürgermeister Kretzschmann an seine Kindheit. Es gab und gibt viele Schnitzer in der Region. Daher habe jede Familie eigene Moosmännl, die zum 1. Advent aufgestellt würden - wie im Erzgebirge die Räuchermännchen und Lichtengel.