UNESCO Welterbe Mit der Anerkennung zum Unesco-Welterbe geht die Verpflichtung einher, das Welterbe zu schützen, zu erhalten und an zukünftige Generationen weiterzugeben. Aktuell verzeichnet die Welterbeliste 1.121 Stätten in 167 Ländern. Mit derzeit 51 Welterbestätten gehört Deutschland zu den Ländern mit den meisten Eintragungen. Sachsen ist mit den beiden länderübergreifenden Stätten Montanregion Erzgebirge und dem Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau vertreten.