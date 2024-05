Internationaler Wettbewerb Preisträger der Musiktage in Markneukirchen gekürt

Beim Internationalen Instrumentalwettbewerb in der Musikstadt Markneukirchen haben rund 160 Teilnehmende aus vier Kontinenten vorgespielt. Eine Jury kürte zum Abschluss am Sonnabend die Preisträger für Oboe und Posaune. Beide Blasinstrumente standen im Wettstreit 2024 im Fokus. Zu den besten Musikerinnen und Musikern zählten im Finale die spanische Oboistin Raquel Pérez-Juana Rodríguez und der Posaunist Botond Drahos aus Ungarn.

Der 20 Jahre alte Ungar und die 25 Jahre alte Spanierin gewannen jeweis die mit 7.000 Euro dotierten ersten Preise in ihrer Instrumental-Kategorie. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher hatten die öffentlichen Vorspiele bei der 59. Auflage des zehntägigen Wettbewerbs verfolgt. Die Spanierin ist den Angaben zufolge bereits Profi-Musikerin an der Staatsoper Hannover. Botond studiert noch in Hannover an der Hochschule Musik, Theater und Medien.