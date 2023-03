Keine absolute Mehrheit Reichenbach: Zweiter Wahlgang bei OB-Wahl nötig

Am Sonntag waren die Bürgerinnen und Bürger in Reichenbach im Vogtland an die Wahlurnen zur OB-Wahl gerufen. Keiner der drei Bewerber erreichte die absolute Mehrheit - ein zweiter Wahlgang wird nötig.