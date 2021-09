Skispingen Neues Windnetz in der Vogtland-Arena Klingenthal wird aufgebaut

Skispingen ist ein Sport, der wie kaum ein anderer anfällig für Wetterkapriolen ist. Immer wieder müssen Springen verschoben oder abgesagt werden, weil heftige Winde zu gefährlich sind oder einen fairen Wettkampf unmöglich machen. Der Weltverband hat deshalb beschlossen, dass an allen Anlagen Netze zum Windschutz installiert werden müssen. So auch in Klingenthal.