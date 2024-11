Damit es auch in diesem Jahr so bleibt, stehen den Angaben zufolge fast 40 Einsatzfahrzeuge bereit. Rund 2.500 Tonnen Streusalz wurden bereits eingelagert, und bei Bedarf können noch einmal 3.000 Tonnen nachgeordert werden, so der Landrat. Zudem seien 24 Kilometer Schneefangzäune installiert worden, um die Straßen in besonders schneereichen Gebieten zu schützen.