Nachwuchsförderung Klingenthal will Wintersport-Campus aufbauen

Zurück in die Zukunft – unter diesem Motto steht ein ehrgeiziges Projekt in Klingenthal im Vogtland. Die Stadt will einen Wintersport-Campus aufbauen und nach eigenen Worten als Nachwuchstrainingszentrum für den nordischen Skisport noch attraktiver werden. Das Konzept sei in Sachsen bisher einmalig und erinnere stark an die zu DDR-Zeiten üblichen Kinder- und Jugend-Sportschulen. Im Sommer könnte es losgehen – vorausgesetzt der Kreistag macht am Donnerstag den Weg dafür frei.