Bei einem schweren Wohnungsbrand in Plauen ist am Freitag eine Bewohnerin verletzt worden. Wie die Stadt mitteilte, war das Feuer am frühen Morgen in der dritten Etage eines viergeschossigen Wohnhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle gebracht und ein Ausbreiten verhindert, hieß es.