Schmiererei Verbotene Z-Symbole in Plauen aufgetaucht

Das Zeigen des Z-Symbols der russischen Armee ist in Sachsen strafbar. Zahlreiche Ermittlungsverfahren laufen bereits. Auch in Plauen ermitteln die Behörden jetzt in diesem Zusammenhang. 15 Z-Symbole sind in nur einer Nacht an Häuserwänden in der Stadt aufgetaucht.