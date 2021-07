Die Wahlbeteiligung lag bei rund 41 Prozent. Der bisherige Amtsinhaber Ralf Oberdorfer (FDP) geht nach 21 Jahren in den Ruhestand. "Ich freue mich, dass ich die Amtsgeschäfte nun in gute Hände übergeben kann", sagte er am Sonntag. "Meinem Nachfolger wünsche ich viel Erfolg bei dieser schönen Aufgabe, die Entwicklung der Stadt Plauen gemeinsam mit dem Stadtrat, der Verwaltung und natürlich gemeinsam mit der Bürgerschaft zu gestalten." Für ihn sei das Amt immer eine Ehre und eine große Freude gewesen.