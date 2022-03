Am Helios Vogtlandklinikum hat ein ambulantes Versorgungs- und Weiterbildungszentrum für Augenheilkunde seinen Betrieb aufgenommen. Nach Angaben der Helios Klinik soll so gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen auf die weiter abnehmende Zahl an Augenarztpraxen in der Region reagiert werden.