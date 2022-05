Friedliche Revolution Plauen bewirbt sich mit Leipzig für Zentrum der Deutschen Einheit

Der Bund will bis 2027 in Ostdeutschland ein Transformationszentrum aufbauen, das unter anderem Erfahrungen aus der Friedlichen Revolution aufgreifen soll. In Sachsen bewerben sich Plauen und Leipzig gemeinsam für das Zentrum.