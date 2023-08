Auf einigen Strecken wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, heißt es. Aufgrund der Vielzahl an Baumaßnahmen in der Region sei das aber nicht überall möglich, so der VVV. Fahrgästen wird geraten, auf andere Verkehrsmittel, wie zu Beispiel Regionalbusse, auszuweichen.

RE 3 Hof – Chemnitz – Dresden (Mitteldeutsche Regiobahn): Zwischen Hof und Zwickau verkehrt ein Gelenkbus im 1-Stunden-Takt über Plauen und Reichenbach. Ab/bis Zwickau verkehrt ein Zug.



RB 1 Zwickau – Falkenstein – Kraslice (Vogtlandbahn): Die RB 1 verkehrt tagsüber regulär mit einem Triebwagen. Nur abends gibt es von Zwickau nach Falkenstein und zurück Schienenersatzverkehr.



RB 2 Zwickau – Werdau – Plauen – Adorf – Cheb/– Hof (Vogtlandbahn): Es entfallen alle Züge zwischen Zwickau und Weischlitz sowie in Richtung Hof. Die ausfallenden Züge werden teilweise im 2-Stunden-Takt durch Busse ersetzt. Jößnitz wird nicht angefahren. Fahrgäste die von/nach Jößnitz fahren möchten, weichen bitte auf den PlusBus 40 aus.



Zwischen Bad Brambach und Weischlitz verkehrt ein Triebwagen, der im 2-Stunden-Takt an den Schienenersatzverkehr angeschlossen ist. Für den Schüler- und Pendlerverkehr von Adorf nach Plauen gibt es am Morgen des 24. August folgende Zusatzangebote:

VBG 80214 Adorf ab 06:17 Uhr – Weischlitz an 06:39 Uhr, weiter als VBG 94214 ab 06:41 Uhr – Plauen Mitte an 06:49 Uhr

VBG 94215 ab Plauen Mitte 07:08 Uhr an Weischlitz 07:17 Uhr, weiter als VBG 80215 ab 07:21 Uhr – Adorf an 07:42 Uhr



RB 5 Mehltheuer – Plauen – Falkenstein – Kraslice (Vogtlandbahn): Auf der Linie RB 5 entfallen alle Züge zwischen Falkenstein, Plauen (Oberer Bahnhof) und Mehltheuer. Sie werden teilweise im 2-Stunden-Takt durch Busse ersetzt, mit Umstieg in Herlasgrün und Plauen. Jößnitz wird dabei nicht angefahren. Fahrgäste von/nach Jößnitz sollen auf den PlusBus 40 (Plauen – Jößnitz) ausweichen. Zwischen Falkenstein und Kraslice verkehren die Züge regulär.



RB 13 Gera – Weida – Zeulenroda – Hof (Erfurter Bahn): Die RB 13 wird durch Schienenersatzverkehr zwischen Zeulenroda und Hof im 2-Stunden-Takt über Mehltheuer, Schönberg, Gutenfürst und Feilitzsch ersetzt. Ab/bis Zeulenroda verkehrt der Zug regulär.