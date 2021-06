Sachsenforst organisiert die jährlich stattfindenden Waldjugendspiele in allen sächsischen Forstbezirken. Bei den Spielen können die Schülerinnen und Schüler in einem spielerischen Wettbewerb ihr Wissen zum sächsischen Wald und zur Forstwirtschaft testen und erweitern, so der Staatsbetrieb. Ein Rundparcours mit verschiedenen Stationen halte dafür knifflige Aufgaben bereit.