Tarifkonflikt Warnstreik im Kfz-Handwerk in Chemnitz

09. April 2025, 18:51 Uhr

Nach dem ergebnislosen Ende der ersten Tarifrunde für das Kfz-Handwerk wurde am Mittwoch in Chemnitz gestreikt. Die IG Metall hatte zu Warnstreiks aufgerufen, an der sich Mitarbeiter großer VW- und BMW-Zentren in der Stadt beteiligten. Es geht um Tariferhöhungen und um mehr Freizeit.