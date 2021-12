Seit Beginn der Weihnachtszeit ist Whisky der Verkaufsschlager in den Läden der Bäckerei Nötzold in Zwickau, dicht gefolgt von Gin. Allerdings gibt es keine Bar in der Bäckerei, aber Bäcker Michael Nötzold hat mit diesen Spirituosen seinem Stollen einen neuen Geschmack verpasst. Das überzeugte auch die Vereinigung der Backbranche, die die Kreationen kürzlich mit Gold ausgezeichnet hat.