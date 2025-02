Die Papierfabrik in Penig in Mittelsachsen soll noch dieses Jahr schließen. 119 Mitarbeiter sind davon betroffen. Das bestätigten die Gesellschafter der Felix Schoeller Holding aus Osnabrück am Mittwoch. Bereits tags zuvor hatte der Peniger Bürgermeister André Wolf (CDU) über die Schließung gesprochen.

Fachkräfte, Lehrlinge und Produkte nach Baden-Württemberg

Der Spezialpapierhersteller Felix Schoeller begründete seine Streichpläne mit der schwachen Konjunktur und Marktveränderung. Der CEO des Unternehmens, Hans Christoph Gallenkamp, sagte, die Schließung des Standorts soll sozialverträglich umgesetzt werden.

Die Fachkräfte der Belegschaft könnten an anderen Standorten weiterbeschäftigt werden, darunter Neustadt im Schwarzwald und Günzach im Allgäu. Den aktuellen Auszubildenden werde ein Wechsel an einen anderen Standort angeboten. Die Produkte, die bislang in Penig hergestellt wurden, sollen auf die anderen Standorte verlagert werden.

210 Entlassungen - bis zu 150 allein in Weißenborn?

Der international agierende Spezialpapierhersteller reagiert auf die Konjunkturlage nicht nur mit der kompletten Schließung in Penig. Von den Streichplänen seien bis zu 210 Mitarbeiter in der gesamten Unternehmensgruppe betroffen, die meisten davon jedoch im Werk in Weißenborn im Erzgebirge. Dort arbeiten derzeit nach laut Unternehmen 700 Beschäftigte. Mit dem Betriebsrat sollen laut CEO Gallenkamp auch dort sozialverträgliche Lösungen gefunden werden.