Goethes Beschreibung im "Osterspaziergang", wonach sich "der alte Winter, in seiner Schwäche in rauhe Berge" zurückzieht, können die Menschen in Sachsen am Wochenende wörtlich nehmen. Denn: "In den kommenden Nächten ist immer wieder mit Schneefällen in den höheren Lagen zu rechnen", sagt Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig.