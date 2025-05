Wer mauzt denn da: Die Mitarbeitenden im Wildgatter Oberrabenstein haben eine freudige Entdeckung gemacht. Wie die Stadt Chemnitz mitteilte, wurden drei Kätzchen neben ihrer Mutter in der Wurfbox der Anlage entdeckt. Sie seien am 15. April zur Welt gekommen. Das Fell-Trio ist der sechste Nachwuchs eines Wildkatzenpärchens. Dieses lebe zu Zuchtzwecken seit 2019 in Oberrabenstein.